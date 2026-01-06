الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟ حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة
واصل الذهب مكاسبه اليوم مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على رؤى حول سياسة المجلس ?الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4485.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبًا في الجلسة ?السابقة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط واحدًا بالمئة عند التسوية مسجلة 4496.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.4% إلى 80.68 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين في المعاملات الفورية 7.2% إلى 2435.?20 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 5.9% إلى 1821.68 دولارًا للأوقية.