الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
المواطن - فريق التحرير

واصل الذهب مكاسبه اليوم مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على رؤى حول سياسة المجلس ?الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4485.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبًا في الجلسة ?السابقة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط واحدًا بالمئة عند التسوية مسجلة 4496.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.4% إلى 80.68 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين في المعاملات الفورية 7.2% إلى 2435.?20 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 5.9% إلى 1821.68 دولارًا للأوقية.

