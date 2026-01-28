Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية Icon المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة Icon التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming” Icon عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي” Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية Icon وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، وصولا إلى مستوى 5370 دولار للأونصة في العقود الآجلة لأول مرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، بالإضافة إلى هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، بالتزامن مع تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3.76% ليصل إلى 5374.9 دولار للأونصة عند الساعة 19:43 بتوقيت غرينتش، ليصعد بذلك بأكثر من 22% منذ بداية العام. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 5.9% إلى 5423.7 دولار للأونصة.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا

الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا

الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة

الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة

وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA كيلفن وونغ إن صعود الذهب يرتبط بـ”العلاقة العكسية القوية بينه وبين الدولار”، مشيراً إلى أن المكاسب الكبيرة التي سجلها المعدن أمس في السوق الأميركية جاءت بعد تعليق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تراجع الدولار، ما اعتُبر إشارة إلى توافق داخل البيت الأبيض بشأن تفضيل ضعف العملة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى عالميًا
السوق

الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى...

السوق
الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة
السوق

الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند...

السوق
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد
السوق

الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد

السوق