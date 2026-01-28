الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، وصولا إلى مستوى 5370 دولار للأونصة في العقود الآجلة لأول مرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، بالإضافة إلى هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، بالتزامن مع تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3.76% ليصل إلى 5374.9 دولار للأونصة عند الساعة 19:43 بتوقيت غرينتش، ليصعد بذلك بأكثر من 22% منذ بداية العام. كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 5.9% إلى 5423.7 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة OANDA كيلفن وونغ إن صعود الذهب يرتبط بـ”العلاقة العكسية القوية بينه وبين الدولار”، مشيراً إلى أن المكاسب الكبيرة التي سجلها المعدن أمس في السوق الأميركية جاءت بعد تعليق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تراجع الدولار، ما اعتُبر إشارة إلى توافق داخل البيت الأبيض بشأن تفضيل ضعف العملة، وفقاً لوكالة “رويترز”.