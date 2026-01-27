الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند التسوية اليوم، بعد تداولها قرب حاجز 5100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها، ورافقتها الفضة في رحلة الصعود.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.2% إلى 5092.19 دولارًا للأونصة.
وبلغت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% إلى 5043.30 دولارًا للأونصة.
وواصلت الفضة مسيرتها الصعودية خلال التداولات وقفزت 11% إلى 113 دولارًا للأونصة، قبل أن تتراجع إلى 108 دولارات.
وصعد البلاتين 3.7% إلى 2870.65 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا 2918.80 دولارًا للأونصة، فيما زاد البلاديوم 6.2% إلى 2133.75 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق.