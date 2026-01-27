Icon

الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية.. والفضة عند 108 دولارات للأونصة
المواطن - واس

قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند التسوية اليوم، بعد تداولها قرب حاجز 5100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها، ورافقتها الفضة في رحلة الصعود.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.2% إلى 5092.19 دولارًا للأونصة.

وبلغت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% إلى 5043.30 دولارًا للأونصة.

وواصلت الفضة مسيرتها الصعودية خلال التداولات وقفزت 11% إلى 113 دولارًا للأونصة، قبل أن تتراجع إلى 108 دولارات.

وصعد البلاتين 3.7% إلى 2870.65 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا 2918.80 دولارًا للأونصة، فيما زاد البلاديوم 6.2% إلى ‌2133.75 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق.

