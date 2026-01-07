الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% اليوم، لتصل إلى 4450.08 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل ترقّب الأسواق للبيانات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر توقعات أسعار الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.