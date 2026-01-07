الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% اليوم، لتصل إلى 4450.08 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل ترقّب الأسواق للبيانات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر توقعات أسعار الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.