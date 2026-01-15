مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم القرار رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في نص القرار أن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال، باستثناء صلاحيات التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يسري العمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ويستند القرار إلى دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 7 أبريل 2022، بالإضافة إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) بشأن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.