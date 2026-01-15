“الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم القرار رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في نص القرار أن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال، باستثناء صلاحيات التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يسري العمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويستند القرار إلى دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 7 أبريل 2022، بالإضافة إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) بشأن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.