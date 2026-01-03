الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءًا من الأول من يناير 2026 إلى يوم (30) من الشهر نفسه.

وتسري حالة الطوارئ في تونس دون انقطاع منذ التفجير الإرهابي بحزام ناسف، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في (24) نوفمبر عام 2015، وأدى إلى وفاة (12) أمنيًا، إلى جانب منفِّذ التفجير.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبَّق دون وجوب الحصول على إذن مُسْبَق من القضاء.