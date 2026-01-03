Icon

كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية Icon تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين Icon تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري Icon شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة Icon الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى Icon ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا Icon خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا Icon فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم

الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءًا من الأول من يناير 2026 إلى يوم (30) من الشهر نفسه.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التونسي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التونسي

الرئيس التونسي يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويبحثان التعاون الأمني

الرئيس التونسي يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويبحثان التعاون الأمني

وتسري حالة الطوارئ في تونس دون انقطاع منذ التفجير الإرهابي بحزام ناسف، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في (24) نوفمبر عام 2015، وأدى إلى وفاة (12) أمنيًا، إلى جانب منفِّذ التفجير.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبَّق دون وجوب الحصول على إذن مُسْبَق من القضاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد