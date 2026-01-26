الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن السوق السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، بانضمام أكثر من 2.5 مليون شاب وفتاة إلى القطاع الخاص منذ عام 2020، في مؤشر يعكس التحولات الإيجابية التي تشهدها سوق العمل في المملكة.

وأوضح الراجحي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، إن الشباب والفتيات يعملون على بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن عملية التطور مستمرة، وأن الطموح يمثل أولوية كبرى في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف أن هذا التطور في سوق العمل يجسد طموح المملكة كأمة، ويعكس الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.