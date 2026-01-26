فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة”
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن السوق السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، بانضمام أكثر من 2.5 مليون شاب وفتاة إلى القطاع الخاص منذ عام 2020، في مؤشر يعكس التحولات الإيجابية التي تشهدها سوق العمل في المملكة.
وأوضح الراجحي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026، إن الشباب والفتيات يعملون على بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن عملية التطور مستمرة، وأن الطموح يمثل أولوية كبرى في مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف أن هذا التطور في سوق العمل يجسد طموح المملكة كأمة، ويعكس الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي: السوق السعودي يشهد تطورا ملحوظا بانضمام أكثر من 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020#المؤتمر_الدولي_لسوق_العمل_2026 pic.twitter.com/D3l0R1jXql
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) January 26, 2026