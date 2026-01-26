الراجحي يدشن مبادرة الإرشاد المهني الشامل لخدمة أكثر من مليون مستفيد

دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة، اليوم بمدينة الرياض، مبادرة الإرشاد المهني الشامل التي يديرها الصندوق، بحضور المدير العام للصندوق تركي الجعويني، ورئيس برنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، وذلك في إطار دعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز جاهزية وتنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل بالمملكة.

مبادرة الإرشاد المهني الشامل

وتعد مبادرة الإرشاد المهني الشامل الأولى من نوعها عالميًّا التي تجمع جميع خدمات الإرشاد والتوجيه المهني في منظومة موحدة، إذ تتيح إمكانية رسم خارطة المسار المهني المناسب لكل فرد من الأفراد المستفيدين من خدماتها، من خلال تقديم العديد من خدمات الإرشاد المهني، مثل الاستكشاف المهني لجميع المعلومات المتعلقة بالمهن والتخصصات وسوق العمل، واكتشاف الفرص التعليمية والتدريبية، وتقديم رحلة إرشاد مهني يربط بين سوق العمل والتعليم بكفاءة عالية معتمدًا على أحدث الأساليب التقنية.

وأكد المدير العام للصندوق تركي الجعويني، أن مبادرة الإرشاد المهني الشامل تأتي إيمانًا من الصندوق بأهمية رفع مؤشر النجاح والتطوير بين أوساط الكوادر الوطنية وتحقيق التوافق المهني والعلمي، مبينًا أن دور الصندوق اليوم لا يقتصر على إعادة تأهيل القوى العاملة الحالية فقط، وإنما العمل بشكل استباقي مع مختلف الجامعات والمدارس، بغرض إعداد جيل المستقبل بالمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، لضمان أن تكون المملكة في مقدمة الدول الجاهزة لمواكبة التحولات ورفع مستوى التنافسية.

وقال المدير العام للصندوق: “إن المبادرة تستهدف تقديم خدماتها لأكثر من مليون مستفيد، عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقاييس الميول المهنية والمهارات وبيئة العمل، والجلسات الإرشادية مع المختصين والخبراء، لإرشاد وتوجيه الكوادر الوطنية وتحديد المسار المهني المناسب لهم”.

وتخدم مبادرة الإرشاد المهني الشامل الإلكترونية الطلبة في المرحلة المتوسطة والثانوية، وفي المعاهد المهنية والكليات والجامعات؛ وكذلك حديثو التخرج والموظفون والمرشدون المهنيون في الجامعات والمدارس، إضافة للمرشدين المستقلين كما تقدم المحتوى الداعم لأولياء الأمور لتوجيه وإرشاد أبنائهم مهنيًّا، ويمكن زيارة الموقع والاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال الرابط: هنا.

ويعد الإرشاد المهني في السعودية من المبادرات الرائدة، التي تهدف إلى تطوير قدرات المواطنين والمواطنات في المملكة، ويؤدي دورًا حيويًا في توجيه الأفراد نحو مسارات مهنية مناسبة، مما يوفر لأبناء وبنات الوطن المشورة والتوجيه اللازم للاكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم، وتحديد المسار المهني والمجالات العملية التي تناسبهم، ويساعد في تطوير المهارات والقدرات الفردية، وزيادة فرص التوظيف.