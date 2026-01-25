الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي

دشّن معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي الشريف، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

خطوة نوعية

ويأتي تدشين المركز في خطوة نوعية تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المصلين والزوار، من خلال تبني أحدث الحلول التقنية والذكية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التميز التشغيلي وتعزيز الابتكار.

وأوضحت الهيئة أن المركز الهندسي الذكي يمثل نقلة نوعية في متابعة الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة في المسجد النبوي، حيث يعتمد على شاشات تفاعلية متصلة بمصادر البيانات التشغيلية الرقمية، تشمل الأصول والخدمات وصوت الزائر والامتثال التشغيلي، بما يعزز كفاءة المتابعة وسرعة الاستجابة للبلاغات التشغيلية.

وبيّنت أن مساحة المركز تبلغ (315) مترًا مربعًا، ويضم (22) شاشة حائطية من نوع (Barco)، إضافة إلى شاشة عرض ذكية، إلى جانب أنظمة ومنصات تشغيلية تقنية متقدمة، تشمل: نظام إشعارات المركز الذكي، ونظام (EOD)، ونظام الامتثال (ممتثل)، ونظام (أستروم)، ونظام (راصد).

ويعمل المركز من خلال كوادر بشرية مؤهلة موزعة على أربع ورديات تشغيلية، وفق آليات تضمن استمرارية العمل على مدى الساعة، وسرعة التعامل مع البلاغات التشغيلية، بما يدعم كفاءة العمليات اليومية في المسجد النبوي.

تعزيز الحوكمة التشغيلية

وأكدت الهيئة أن المركز يسهم في تعزيز الحوكمة التشغيلية، من خلال مؤشرات أداء رقمية وتقارير تحليلية قائمة على البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية، إضافة إلى التكامل والتفاعل مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، بما يدعم فاعلية القرار.

ويأتي التشغيل الفعلي للمركز بكامل طاقته التشغيلية لمواكبة المواسم ذات الكثافة العالية على مدى العام، ولا سيما خلال شهر رمضان وموسم الحج، حيث يعمل على مدى (24) ساعة، ويعتمد على مؤشرات أداء رئيسة وفرعية لقياس مستوى الأداء التشغيلي للخدمات.

يشار إلى أن المركز الهندسي الذكي يعمل كمنصة تشغيلية موحدة لمتابعة وإدارة الأصول والخدمات في المسجد النبوي، بما يعزز كفاءة إدارة الخدمات واستمرارية جاهزيتها التشغيلية، ويدعم تطوير منظومة العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي الشريف.