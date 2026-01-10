الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتفصيل الإجراءات المطلوبة حال نقل ملكية سجل تجاري إلى مالك جديد.

إجراءات نقل ملكية السجل التجاري

وقالت هيئة الزكاة، عبر حسابها في منصة (إكس)، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد ولايوجد فروع، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ويتم تقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم “الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة.

وأضافت، أنه بعد قبول طلب الإلغاء، يتم تقديم طلب ايقاف الرقم المميز و بعد سداد مستحقات ما قبل نقل الملكية يمكن ايقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حساب المكلف في موقع هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك واختيار خدمة ايقاف الرقم المميز/الفرع من قسم الخدمات العامة، ويتم الرد على طلبات الإيقاف خلال 5 أيام عمل، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد واصدار رقم مميز جديد ورقم ضريبي جديد.