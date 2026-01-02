السديس: احذروا مدعي علم الغيب

Icon

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، من مدعي علم الغيب؛ ممن يسمون أنفسهم بـ”الروحانيين”، مؤكدًا أنهم يبرزون مع بداية العام؛ ويكثرون في وسائل التواصل وهدفهم ابتزاز الأموال.

وقال السديس بحسب قناة الإخبارية، إنه قد يكون لهم أهداف في التأثير على السنة؛ مؤكدًا أن من يصدقهم فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجب على الإنسان عدم تصديق الكهنة والمنجمين ولا يروج لهم فهي قدح في ربوبية الله.

