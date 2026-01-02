السديس: احذروا مدعي علم الغيب الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟ 10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود إحباط محاولة تهريب أكثر من 38 ألف حبة إمفيتامين في طرد بريدي بمطار الملك خالد مجمع كسوة الكعبة المشرفة.. صناعة متقنة وإرث إسلامي متجدد التحالف: القوات البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب
حذر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، من مدعي علم الغيب؛ ممن يسمون أنفسهم بـ”الروحانيين”، مؤكدًا أنهم يبرزون مع بداية العام؛ ويكثرون في وسائل التواصل وهدفهم ابتزاز الأموال.
وقال السديس بحسب قناة الإخبارية، إنه قد يكون لهم أهداف في التأثير على السنة؛ مؤكدًا أن من يصدقهم فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجب على الإنسان عدم تصديق الكهنة والمنجمين ولا يروج لهم فهي قدح في ربوبية الله.