Icon

السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين Icon التركي متحدث رسمي للهيئة العامة للنقل Icon تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية Icon هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري Icon معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور Icon مزارع نجران تستقبل بلشون الماشية ضمن مسار رحلته الشتوية Icon اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير Icon تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية Icon ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، قيادات وأعضاء الهيئة الاستشارية النسائية بالرئاسة -عبر الاتصال المرئي- وذلك في إطار تعزيز دور المرأة في منظومة العمل الديني والإرشادي، وخدمة زائرات الحرمين الشريفين.

وناقش السديس خلال اللقاء، الجهود المبذولة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين، والدعوة والإرشاد الديني، وتيسير أداء العبادات للزائرات في أجواء من الطمأنينة والسكينة، مشيرًا إلى أهمية التكامل المؤسسي، وتطوير الأداء، واستثمار الوسائل التقنية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرات.

قد يهمّك أيضاً
السديس: احذروا مدعي علم الغيب

السديس: احذروا مدعي علم الغيب

السديس يطمئن على صحة رجل الأمن المصاب في حادثة المسجد الحرام

السديس يطمئن على صحة رجل الأمن المصاب في حادثة المسجد الحرام

وأكد رئيس الشؤون الدينية أهمية مضاعفة الجهود، وبذل المزيد من العناية في خدمة الزائرات، كون هذا العمل مسؤولية عظيمة، وأمانة شرعية، ورسالة دعوية تتطلب الإخلاص، والرفق، وحسن التعامل، والحرص على إيصال الهداية والتوجيه الصحيح، مبينًا أن خدمة الزائرات تجسّد رسالة الحرمين الشريفين في نشر منهج الوسطية والاعتدال، والعناية بضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس: احذروا مدعي علم الغيب
السعودية اليوم

السديس: احذروا مدعي علم الغيب

السعودية اليوم