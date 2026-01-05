Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن المنصة الوطنية للعمل التطوعي

السديس يدشن المنصة التطوعية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٤ مساءً
السديس يدشن المنصة التطوعية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المنصة التطوعية الخاصة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، ضمن المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك في إطار تعزيز العمل التطوعي المؤسسي، وتمكين المتطوعين من الإسهام في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف.

وتهدف المنصة إلى تنظيم الجهود التطوعية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتقديم فرص تطوعية نوعية تسهم في دعم رسالة الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم البذل والعطاء، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تتصدر قائمة الدول المطوّرة للنماذج اللغوية العربية عام 2025

السعودية تتصدر قائمة الدول المطوّرة للنماذج اللغوية العربية عام 2025

زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع ضريبة ديسمبر 

زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع ضريبة ديسمبر 

وأكد معاليه أن تدشين المنصة يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية العمل التطوعي، ورفع عدد المتطوعين، وتفعيل الشراكات المجتمعية، مشيرًا إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تولي العمل التطوعي اهتمامًا بالغًا، بوصفه رافدًا مهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.

ويُعد إطلاق المنصة خطوة نوعية نحو تطوير منظومة العمل التطوعي برئاسة الشؤون الدينية، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعظيم الأثر الديني والإنساني في المسجد النبوي الشريف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
الرياضة

منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم...

الرياضة
محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع جمعية ثقة الإلكترونية
السعودية اليوم

محافظ الدوادمي يدشّن الهوية البصرية الجديدة ومواقع...

السعودية اليوم
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
السعودية اليوم

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني...

أخبار رئيسية
توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج

السعودية اليوم
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
السعودية اليوم

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول...

السعودية اليوم
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
أخبار رئيسية

السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من...

أخبار رئيسية
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير
السعودية اليوم

بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة...

السعودية اليوم