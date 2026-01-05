السديس يدشن المنصة التطوعية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

دشن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المنصة التطوعية الخاصة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، ضمن المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك في إطار تعزيز العمل التطوعي المؤسسي، وتمكين المتطوعين من الإسهام في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف.

وتهدف المنصة إلى تنظيم الجهود التطوعية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتقديم فرص تطوعية نوعية تسهم في دعم رسالة الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم البذل والعطاء، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة.

وأكد معاليه أن تدشين المنصة يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية العمل التطوعي، ورفع عدد المتطوعين، وتفعيل الشراكات المجتمعية، مشيرًا إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تولي العمل التطوعي اهتمامًا بالغًا، بوصفه رافدًا مهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.

ويُعد إطلاق المنصة خطوة نوعية نحو تطوير منظومة العمل التطوعي برئاسة الشؤون الدينية، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعظيم الأثر الديني والإنساني في المسجد النبوي الشريف.