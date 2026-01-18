Icon

السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية Icon “فيلا الحجر” تشارك في مهرجان فنون العلا 2026 2025 Icon السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية Icon فيضانات عارمة في أستراليا والسلطات تعلن إنقاذ 20 شخصًا Icon تشارك في المنتدى السعودي للإعلام.. كيف تدير لوسي سميث فعاليات التلفزيون العالمية؟ Icon توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج Icon رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية Icon العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا Icon وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية Icon زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعام 2025م

السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٣ مساءً
السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغالية للعام 2025م، وفي منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)؛ وحصولها على المرتبة الأولى للدول المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للجمهورية اليمنية؛ بما يعادل من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.

وحلت المملكة في المرتبة الثانية للدول المانحة للمساعدات المقدمة للجمهورية العربية السورية، وحققت المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية؛ حسب التقرير الصابر حديثا العام 2025م للدول المانحة غير الأعضاء؛ وعددها 11 دولة والمرتبة العاشرة بين الدول المالحة الأعضاء وغير الأعضاء وعددها 48 دولة في تقديم المساعدات الإنمائية كحجم المساعدات.

قد يهمّك أيضاً
السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية

السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية

السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026

السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إن تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ويعكس قيم البذل والإحسان التي صلت عليها المملكة وشعبها، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة التاريخ المملكة الناصع بالعطاء؛ وحرصها على مد يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته.

وأبان الربيعة أن هذه الأرقام وثقت أولا بأول في المنصات الدولية من خلال “منصة المساعدات السعودية التي تعد أضخم منصة مساعدات في المنطقة ليسهم هذا النهج المؤسسي المدعوم بالرؤية الثاقبة الخادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية في تحقيق الأثر العالمي الملموس الأمر الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق المملكة هذه المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح الدكتور الربيعة بأن المملكة نهر عطاء لا ينضب ونبراس خير، وستستمر على لمجها في مساعدة المحتاجين والمتصررين في جميع بقاع العالم بتوجيهات ومتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، داعيا المولى عز وجل أن يديم على وطننا العالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ له قيادته الرشيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
السعودية اليوم

دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال...

السعودية اليوم
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
السعودية اليوم

السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في...

السعودية اليوم
السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026
السعودية اليوم

السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
السعودية اليوم

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية...

السعودية اليوم
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
أخبار رئيسية

بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي...

أخبار رئيسية
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
السعودية اليوم

السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”

السعودية اليوم
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
السعودية اليوم

السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة...

السعودية اليوم
النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة...

السعودية اليوم