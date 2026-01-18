السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغالية للعام 2025م، وفي منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)؛ وحصولها على المرتبة الأولى للدول المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للجمهورية اليمنية؛ بما يعادل من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.

وحلت المملكة في المرتبة الثانية للدول المانحة للمساعدات المقدمة للجمهورية العربية السورية، وحققت المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية؛ حسب التقرير الصابر حديثا العام 2025م للدول المانحة غير الأعضاء؛ وعددها 11 دولة والمرتبة العاشرة بين الدول المالحة الأعضاء وغير الأعضاء وعددها 48 دولة في تقديم المساعدات الإنمائية كحجم المساعدات.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إن تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ويعكس قيم البذل والإحسان التي صلت عليها المملكة وشعبها، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة التاريخ المملكة الناصع بالعطاء؛ وحرصها على مد يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته.

وأبان الربيعة أن هذه الأرقام وثقت أولا بأول في المنصات الدولية من خلال “منصة المساعدات السعودية التي تعد أضخم منصة مساعدات في المنطقة ليسهم هذا النهج المؤسسي المدعوم بالرؤية الثاقبة الخادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية في تحقيق الأثر العالمي الملموس الأمر الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق المملكة هذه المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح الدكتور الربيعة بأن المملكة نهر عطاء لا ينضب ونبراس خير، وستستمر على لمجها في مساعدة المحتاجين والمتصررين في جميع بقاع العالم بتوجيهات ومتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، داعيا المولى عز وجل أن يديم على وطننا العالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ له قيادته الرشيدة.