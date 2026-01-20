Icon

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي Icon السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي Icon اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 Icon ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات Icon مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا Icon مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين Icon انخفاض أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% Icon طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية Icon إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة

السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة...

السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية

وأضافت: “المملكة تعرب عن دعمها لوكالة “الأونروا” في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
السعودية اليوم

دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال...

السعودية اليوم
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
السعودية اليوم

السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”

السعودية اليوم
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
السعودية اليوم

السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في...

السعودية اليوم
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
أخبار رئيسية

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية...

أخبار رئيسية
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
السعودية اليوم

السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة...

السعودية اليوم
السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية
أخبار رئيسية

السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور...

أخبار رئيسية
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
أخبار رئيسية

بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
السعودية اليوم

السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية...

السعودية اليوم