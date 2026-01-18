السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية

استشعروا اللحظة بقلوبكم.. الحج والعمرة تحدد ضوابط وآداب التصوير داخل الحرمين دوري روشن.. الهلال يتغلّب على نيوم بهدفين لهدف ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية 3 حالات تُمكن صاحب العمل من إنهاء العقد دون إشعار العمالة المنزلية شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، وإشادتها بالجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وتأمل المملكة بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.