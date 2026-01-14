السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.
وأكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما يحقق أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، وأمن المنطقة والعالم.