Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2026

السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تستضيف المملكة مبادرة BRIDGE ضمن أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي يُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وبتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بقطاع التعدين والمعادن.

وتُنفَّذ مبادرة BRIDGE تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الابتكار في تقنيات التعدين وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب الشركات الناشئة العالمية المتخصصة في التقنيات المتقدمة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة الدولية في مجال تقنيات التعدين من استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في منظومة قطاع التعدين والمعادن في المملكة، من خلال برنامج متكامل يشمل تطوير الشراكات، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، ومسارات مخصصة لدعم التوسع والنمو داخل السوق السعودي، بما يسهم في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

قد يهمّك أيضاً
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

وتستقطب مبادرة BRIDGE مشاركة 15 شركة ناشئة دولية في التقنيات الابتكارية في قطاع التعدين، يمثلها 28 من المؤسسين والرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات التنفيذية، ضمن برنامج مكثف يُنفّذ في مدينة الرياض، ويركّز على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحفيز فرص الاستثمار ودعم التوسع التجاري في منظومة التعدين والاستثمار بالمملكة.

وتتضمن أعمال المبادرة تنظيم منطقة التقنيات الابتكارية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر التعدين الدولي، إضافة إلى عقد مجلس مستثمري تقنيات التعدين (Mining Tech Investors Majlis) بدعوات خاصة في 17 يناير 2026، وتنظيم يوم الفرص الاستثمارية لأعمال التعدين في المملكة في 18 يناير 2026، الذي يشمل لقاءات منظمة واجتماعات مُعدّة مسبقًا لتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتُسلّط المبادرة الضوء على الابتكار في أربعة محاور إستراتيجية رئيسية تشمل المسح والاستكشاف، والأمن والسلامة، والاستدامة والاقتصاد الدائري، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة مستقبل قطاع التعدين والمعادن، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ مكانة المملكة لاعبًا فاعلًا في الجهود العالمية ذات الصلة بمستقبل المعادن، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
السعودية اليوم

السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في...

السعودية اليوم
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
أخبار رئيسية

بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي...

أخبار رئيسية
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
أخبار رئيسية

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية...

أخبار رئيسية
دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
السعودية اليوم

دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال...

السعودية اليوم
شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

حصاد اليوم
النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة...

السعودية اليوم
السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها
أخبار رئيسية

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن...

أخبار رئيسية
رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة
الرياضة

رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.....

الرياضة