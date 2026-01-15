Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع "الجهني" يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon "الرئاسي اليمني" يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران

بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن سفير المملكة لدى اليمن، محمد ال جابر، اليوم الخميس، عن تقديم دعم جديد من المملكة لميزانية الحكومة اليمنية.

دعم سعودي جديد لليمن

وقال ال جابر، عبر حسابه في منصة إكس: “بتوجيه من القيادة -أيدها الله- قدمت المملكة دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات إضافة إلى ما أُعلن عنه من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات ومن ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وأضاف “كما سيتم صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، وسيتم البدء بالصرف اعتباراً من الأحد القادم”.

وتابع ال جابر: “سيكون لذلك أثرًا كبير على المجتمع و الاقتصاد اليمني الذي سيشهد دعمًا كبيرًا من المملكة خلال الفترة القادمة”.

