بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية

أعلن سفير المملكة لدى اليمن، محمد ال جابر، اليوم الخميس، عن تقديم دعم جديد من المملكة لميزانية الحكومة اليمنية.

دعم سعودي جديد لليمن

وقال ال جابر، عبر حسابه في منصة إكس: “بتوجيه من القيادة -أيدها الله- قدمت المملكة دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات إضافة إلى ما أُعلن عنه من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات ومن ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وأضاف “كما سيتم صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، وسيتم البدء بالصرف اعتباراً من الأحد القادم”.

وتابع ال جابر: “سيكون لذلك أثرًا كبير على المجتمع و الاقتصاد اليمني الذي سيشهد دعمًا كبيرًا من المملكة خلال الفترة القادمة”.