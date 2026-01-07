Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية Icon “هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت Icon الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية Icon السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية Icon سعر الذهب يتراجع عالميًا Icon يزيد الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية Icon القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن دول العشرين

السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حققت المملكة إنجازًا نوعيًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعد أن سجل أسطولها البحري نموًا بنسبة 32 مقارنة بعام 2024، حاصدة بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

وجاء هذا النمو المتسارع بما يحظى به قطاع النقل البحري في المملكة من تطور متواصل، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي...

وكانت المملكة قد سجلت مطلع عام 2024 نسبة نمو 6.4% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تقدم المملكة عامًا بعد عام في قطاع النقل البحري.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وزراء خارجية السعودية و7 دول يعربون عن...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة...

السعودية اليوم
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا
السعودية اليوم

محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف...

السعودية اليوم
قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن
السعودية اليوم

قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث...

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان 
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني
السعودية اليوم

الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض...

السعودية اليوم
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
السعودية اليوم

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة...

السعودية اليوم
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
السعودية اليوم

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة...

السعودية اليوم