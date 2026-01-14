Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين

السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٢ مساءً
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم اتفاقية تعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المتطلبات الفنية من قبل المجموعة لتنفيذ المشروعات والأنشطة المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي والاستدامة البيئية، ضمن اختصاصات الوزارة والمجموعة، حيث تمول وزارة البيئة والمياه والزراعة الاتفاقية بمبلغ 5 ملايين دولار.

قد يهمّك أيضاً
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها

وتشمل مجالات التعاون، الإسهام في مبادرات الابتكار ضمن الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بقطاع الزراعة، والمشاركة في برامج تطوير القدرات الابتكارية، وإصدار دراسات علمية حول الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، إلى جانب بناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية، وتحديد الأدوات الرقمية الكفيلة بتحسين كفاءة طرق الري.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز بنك الجينات النباتي السعودي، وإتاحة الوصول إلى الموارد المحلية عبر الاستفادة من البنية التحتية والأصول البحثية في المملكة، بما في ذلك المرافق البحثية والأراضي التجريبية لتنفيذ مشاريع نموذجية، إضافة إلى تيسير الوصول إلى البنية التحتية والموارد التابعة للمجموعة، بما في ذلك مراكز الأبحاث، بما يعزز التعاون البحثي المشترك والاستخدام الأمثل للموارد.
وتنص الاتفاقية على توفير خبراء ومستشارين دوليين للعمل داخل المملكة لنقل المعارف والخبرات العالمية في مجالات الابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، على أن يتم تنفيذ المشروعات والأنشطة المنبثقة عنها وفق خطة وبرنامج زمني يحدد المسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية المتفق عليها.

من جانبها، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الصلة بكفاءة عالية، ويعزز مسار التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن وتصنيعها
أخبار رئيسية

السعودية تتجه إلى توطين عمليات معالجة المعادن...

أخبار رئيسية
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
أخبار رئيسية

بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي...

أخبار رئيسية
النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة رائدة في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

النائب الأول لرئيس البرلمان الهيليني: السعودية دولة...

السعودية اليوم
لجنة عسكرية عليا في اليمن.. مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار ووحدة الصف برعاية سعودية
السعودية اليوم

لجنة عسكرية عليا في اليمن.. مرحلة جديدة...

السعودية اليوم
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
أخبار رئيسية

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية...

أخبار رئيسية
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
أخبار رئيسية

السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة...

أخبار رئيسية
رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة
الرياضة

رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.....

الرياضة
شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

حصاد اليوم