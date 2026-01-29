Icon

الاجتماع الثامن المنعقد في إيرلندا

السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
المواطن - واس

شاركت المملكة في الاجتماع الثامن للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة الإيرلندية دبلن برعاية وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.

ومثَّلت المملكة في الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان، حيث ألقت كلمة أكَّدت فيها أن التحالف العالمي يمثل منصة دولية فريدة لمواءمة مسارات السلام وضمان اتساقها وفاعليتها في دعم الحل السياسي.
وأشادت بالدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية وبالجهود التي يقودها فخامة الرئيس دونالد ترمب، مؤكدة أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يشكّل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال إلى مرحلة الإدماج الإقليمي والاستقرار المستدام.

وشددت على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803) الذي يمثل المرجعية القانونية والسياسية لهذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس السلام، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة للتقدم السياسي.

وأوضحت الدكتورة منال رضوان، أن التجربة الإيرلندية في بناء السلام تؤكد أن النزاعات المعقدة قابلة للحل متى ما ارتبطت عمليات السلام بمسار شمولي، وأفق سياسي واضح، ونبذ العنف وتعزيز الحوار وبناء الثقة.

وجددت التحذير من خطورة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أهمية إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة، وقرار مجلس الأمن (2803) الذي يُشكِّل إطارًا متكاملًا ومتوافقًا في أهدافه.
وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل المشترك لمنع انحراف المسار عن أهدافه الأساسية في إنهاء الصراع وإحلال السلام، مؤكدة ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء قدراتها المؤسسية، وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأرض الفلسطينية.

وجددت الدكتورة منال رضوان في ختام كلمتها، تأكيد التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق سلام عادل ودائم يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ويحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

