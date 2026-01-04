Icon

في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية
المواطن - واس

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، والتي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 4 يناير 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وجددت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في الجدول أدناه.
كما جددت الدول الثماني المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 فبراير 2026م.

