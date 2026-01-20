“السعودي للتنمية” يشارك بافتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في الأردن

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في افتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يسهم الصندوق في تمويله بمبلغ 98 مليون دولار، كما حضر حفل الافتتاح صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف مشروع مستشفى الأميرة بسمة إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفى بمساحة تتجاوز 88 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 566 سريرًا طبيًا في 9 طوابق بمختلف التخصصات الطبية والاستشارية لتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين، مع تأهيل مساحات لأكثر من 900 موقف لخدمة الأطباء والموظفين والزوار والمراجعين، بما يعزّز كفاءة البنية التحتية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ عام 1978م في المملكة الأردنية الهاشمية، الدعم لتمويل 20 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية، عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تجاوزت 545 مليون دولار، إضافة إلى تمويل المشروعات التنموية من خلال المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق التي تجاوزت قيمتها 1.511 مليار دولار، دعمًا للتنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.