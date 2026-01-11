السفارة الأمريكية باليمن: ندعم حوارًا جنوبيًا شاملاً تستضيفه السعودية

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، دعمها لحوار جنوبي سياسي يمني شامل تستضيفه السعودية.
وأوضحت السفارة، عبر منصة حسابها في منصة إكس، أن السفير الأمريكي ستيفن فاجن خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، شدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن.
كما أعرب فاجن عن دعمه لحوار جنوبي سياسي شامل تستضيفه المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في سياق دور السعودية المهم والفاعل في الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومنع أي محاولات لاستهداف أمن الشعب اليمني.
