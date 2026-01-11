السفارة الأمريكية باليمن: ندعم حوارًا جنوبيًا شاملاً تستضيفه السعودية

أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، دعمها لحوار جنوبي سياسي يمني شامل تستضيفه السعودية.

حوار جنوبي شامل

وأوضحت السفارة، عبر منصة حسابها في منصة إكس، أن السفير الأمريكي ستيفن فاجن خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، شدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن.

كما أعرب فاجن عن دعمه لحوار جنوبي سياسي شامل تستضيفه المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في سياق دور السعودية المهم والفاعل في الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومنع أي محاولات لاستهداف أمن الشعب اليمني.