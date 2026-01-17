السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، اليوم، واجب العزاء في وفاة القيادي اليمني علي سالم البيض، الذي وافته المنية، السبت.

وقال السفير آل جابر في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: “أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الرئيس علي سالم البيض، وللشعب اليمني الشقيق”.

وابتهل السفير آل جابر إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مختتماً تعزيته بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسيرة سياسية حافلة

وتوفي اليوم السبت، علي سالم البيض، آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ونائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق، بعد مسيرة سياسية حافلة امتدت لعقود، وشكلت محطات مفصلية في تاريخ الجنوب واليمن عمومًا.

ويُعدّ البيض من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ جنوب اليمن، إذ شغل مناصب قيادية بارزة، وكان الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني.