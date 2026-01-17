Icon

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية Icon 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم Icon إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة Icon السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض Icon التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط Icon الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل Icon شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، اليوم، واجب العزاء في وفاة القيادي اليمني علي سالم البيض، الذي وافته المنية، السبت.

وقال السفير آل جابر في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: “أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الرئيس علي سالم البيض، وللشعب اليمني الشقيق”.

قد يهمّك أيضاً
زيارة السفير آل جابر لعدن تتوج الجهود السعودية للوصول لحل سياسي باليمن

زيارة السفير آل جابر لعدن تتوج الجهود السعودية للوصول لحل سياسي باليمن

السفير آل جابر من عدن: 229 مبادرة تنموية سعودية في اليمن

السفير آل جابر من عدن: 229 مبادرة تنموية سعودية في اليمن

وابتهل السفير آل جابر إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مختتماً تعزيته بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسيرة سياسية حافلة

وتوفي اليوم السبت، علي سالم البيض، آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ونائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق، بعد مسيرة سياسية حافلة امتدت لعقود، وشكلت محطات مفصلية في تاريخ الجنوب واليمن عمومًا.

ويُعدّ البيض من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ جنوب اليمن، إذ شغل مناصب قيادية بارزة، وكان الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد