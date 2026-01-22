Icon

الخارجية تحذر من الروابط المشبوهة وتحدد المنصة الرسمية الوحيدة للتأشيرات Icon الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي Icon أتربة وعواصف ترابية على شرورة حتى الصباح  Icon تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر Icon حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السواحه: المملكة الشريك الأمثل للعالم لسد فجوة الحوسبة وتشكيل مستقبل العصر الذكي

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٨ مساءً
السواحه: المملكة الشريك الأمثل للعالم لسد فجوة الحوسبة وتشكيل مستقبل العصر الذكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن المملكة بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، هي الشريك الأمثل عالميًّا لسد فجوة الحوسبة وتشكيل مستقبل العصر الذكي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل التقنيات لتحقيق الريادة”، التي عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأوضح معاليه أن المملكة ترسخ مكانتها بصفتها منصة عالمية للحوسبة في عصر الذكاء، مستندة إلى ما تمتلكه من وفرة في الطاقة، ورأس المال، والأراضي والتخطيط طويل المدى، بما يمكّن المبتكرين والمستثمرين من تسريع الوصول إلى القيمة وتحقيق نمو يخدم الإنسان والكوكب والازدهار، مشيرًا إلى نماذج تطبيقية في الرعاية الصحية تسهم في تحسين الإنتاجية وجودة الحياة.
وشدد على أن المملكة لا تكتفي بتمكين مؤسساتها وقطاعاتها محليًّا، بل تتجه بطموح عالمي لتكون بيئة اختبار ومنصة توسع للمبتكرين والمستثمرين، مؤكدًا أن كل دولار يُستثمر في البنية التحتية يولد أضعافه في البرمجيات وحالات الاستخدام، بما يعزز الازدهار ويخدم الإنسان والكوكب.
كما أكد معاليه أن طموح المملكة في عصر الذكاء طموح عالمي، منطلقًا من رؤية استثمارية تقوم على أن ازدهار المملكة يعزز ازدهار المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل نحو 50% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة، واستحوذت على نصف التمويل الجريء وعدد الشركات المليارية، وصنّفها المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبتين الأولى والثانية عالميًّا في الصعود الرقمي، وتتجه المملكة اليوم للإسهام في تحقيق القيمة الاقتصادية القادمة عبر عصر الذكاء الاصطناعي.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن المملكة، بدعم وتمكين من سمو ولي العهد، لا تشارك في العصر الذكي فحسب، بل تسهم في تشكيل ملامحه عالميًا، عبر الاستثمار في الحوسبة، وتمكين الإنسان، وبناء الشراكات الدولية، لترسيخ دورها الشريك الأمثل للعالم في عصر الذكاء.

قد يهمّك أيضاً
وزراء خارجية 8 دول بينها المملكة يرحبون بدعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

وزراء خارجية 8 دول بينها المملكة يرحبون بدعوة ترامب للانضمام إلى مجلس...

السواحه من دافوس: المملكة شريك عالمي موثوق في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي

السواحه من دافوس: المملكة شريك عالمي موثوق في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السواحه من دافوس: المملكة شريك عالمي موثوق في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

السواحه من دافوس: المملكة شريك عالمي موثوق...

السعودية اليوم
وزراء خارجية 8 دول بينها المملكة يرحبون بدعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
أخبار رئيسية

وزراء خارجية 8 دول بينها المملكة يرحبون...

أخبار رئيسية
المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي
السعودية اليوم

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا...

السعودية اليوم
المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
السعودية اليوم

المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب...

السعودية اليوم