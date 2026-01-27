وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
وزّع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026م، في دورته السابعة والخمسين، مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل للمكفوفين، وذلك ضمن الإصدارات النوعية التي يقدّمها المجمع لزوار المعرض.
ويعتمد مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل على نظام النقاط البارزة الذي يمكّن المكفوفين من قراءة آيات القرآن الكريم عبر حاسة اللمس، مع المحافظة على ترتيب الآيات وضبطها، بما يُسهم في تيسير تلاوة كتاب الله لهذه الفئة، وتمكينهم من قراءته وفق المنهج المعتمد.