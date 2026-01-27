Icon

الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وزّع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلةً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026م، في دورته السابعة والخمسين، مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل للمكفوفين، وذلك ضمن الإصدارات النوعية التي يقدّمها المجمع لزوار المعرض.

ويعتمد مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل على نظام النقاط البارزة الذي يمكّن المكفوفين من قراءة آيات القرآن الكريم عبر حاسة اللمس، مع المحافظة على ترتيب الآيات وضبطها، بما يُسهم في تيسير تلاوة كتاب الله لهذه الفئة، وتمكينهم من قراءته وفق المنهج المعتمد.

