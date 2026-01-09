Icon

الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال Icon لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية Icon انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا Icon خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور Icon خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض Icon ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١١ مساءً
الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال العام 2025م عددًا من عقود صيانة المساجد والجوامع ونظافتها وتشغيلها في عددٍ من مناطق المملكة ومحافظاتها، بلغت قيمتها الإجمالية (408,216,337.95) ريالًا، وذلك من خلال (31) عقدًا شملت 6478 مسجدًا وجامعًا.

وشملت هذه العقود مناطق ومحافظات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والمنطقة الشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والقصيم، وجازان؛ بهدف ضمان جاهزية المساجد واستدامة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يحقق الراحة للمصلين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في بيوت الله على مدار العام.

قد يهمّك أيضاً
الشؤون الإسلامية تصدر قرارات تحسين الفئات الوظيفية من منسوبي المساجد العاملين

الشؤون الإسلامية تصدر قرارات تحسين الفئات الوظيفية من منسوبي المساجد العاملين

الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال

الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال

وتأتي هذه الجهود ترجمةً حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من حرصٍ واهتمامٍ بالغين بالعناية ببيوت الله، وتسخير الإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات لها، وتهيئتها لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية مريحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد