الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال العام 2025م عددًا من عقود صيانة المساجد والجوامع ونظافتها وتشغيلها في عددٍ من مناطق المملكة ومحافظاتها، بلغت قيمتها الإجمالية (408,216,337.95) ريالًا، وذلك من خلال (31) عقدًا شملت 6478 مسجدًا وجامعًا.

وشملت هذه العقود مناطق ومحافظات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجازان، والمنطقة الشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والقصيم، وجازان؛ بهدف ضمان جاهزية المساجد واستدامة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يحقق الراحة للمصلين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في بيوت الله على مدار العام.

وتأتي هذه الجهود ترجمةً حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من حرصٍ واهتمامٍ بالغين بالعناية ببيوت الله، وتسخير الإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات لها، وتهيئتها لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية مريحة.