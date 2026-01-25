الشؤون الإسلامية: يمنع جمع التبرعات داخل المساجد لغرض تفطير الصائمين

أوضح متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي، أنه يمنع جمع التبرعات داخل المساجد لغرض تفطير الصائمين أو لأعمال الصيانة.

وأضاف العنزي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الوزارة وضعت العديد من الضوابط والشروط لتفطير الصائمين، حيث تستقبل عبر فروعها في مناطق المملكة من يتقدم لعمل مشروع تفطير الصائمين، بحيث لا يؤثر على نظافة المسجد مع حفظ كرامة الصائمين، وتهيئة المكان المخصص لذلك.