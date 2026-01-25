الشؤون الإسلامية: يمنع جمع التبرعات داخل المساجد لغرض تفطير الصائمين

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
أوضح متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي، أنه يمنع جمع التبرعات داخل المساجد لغرض تفطير الصائمين أو لأعمال الصيانة.
وأضاف العنزي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الوزارة وضعت العديد من الضوابط والشروط لتفطير الصائمين، حيث تستقبل عبر فروعها في مناطق المملكة من يتقدم لعمل مشروع تفطير الصائمين، بحيث لا يؤثر على نظافة المسجد مع حفظ كرامة الصائمين، وتهيئة المكان المخصص لذلك.
متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي:
