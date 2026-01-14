الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تكثّف الجولات الميدانية والإرشادية خلال الإجازة

واكبت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار بالمسجد النبوي خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول عبر تكثيف الجولات الميدانية والإرشادية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع العمل، وتعزيز القيم الشرعية داخل المسجد النبوي وساحاته.

وعززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعت جاهزية فرق العمل الميداني، بما يواكب كثافة الأعداد خلال فترة الإجازة، ويحقق التكامل في الجهود لخدمة الزوار، وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وشملت الجهود تفعيل الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وتقديم التوجيه والإرشاد لقاصدي المسجد النبوي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والمحافظة على قدسيته المسجد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصديه خلال فترات الذروة، بما يمكّن المصلين من أداء العبادات في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.