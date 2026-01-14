Icon

توسعت إلى مناطق استراتيجية بالمدينة

الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب
المواطن - فريق التحرير

اتهم الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمهاجمة الجيش السوري في حلب، وأنها توسعت إلى مناطق استراتيجية بالمدينة.

وأضاف الرئيس السوري قائلا إن “تنظيم قسد حاول عرقلة معركة التحرير”.

وفي وقت سابق الأربعاء أكد الجيش السوري أنه سيتخذ إجراءات للقضاء على أي تهديد بمنطقة شرق حلب، مطالباً المدنيين بالابتعاد عن مواقع قسد في المنطقة.

هجمات ومعارك في حلب

وفي الأثناء أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، عن فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأكدت الهيئة أنها تنوّه إلى المدنيين القاطنين في منطقة شرق حلب، بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب.

ونشرت “سانا” صورة توضح الممر الإنساني، وبحسب البيان، فإن الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق M15، الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب.

ودعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين إلى “ضرورة الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد وميليشيات PKK المصنفة إرهابية في المنطقة المحددة، حرصا على سلامتهم”.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قوات حكومية شنت هجمات متكررة على محيط سد تشرين باستخدام مسيّرات، مشيرة إلى أن أكثر من 12 استهدافا طال قرى بمحيط السد. وأضافت أن القوات الحكومية استهدفت أيضا البنية التحتية والخدمات في دير حافر.

