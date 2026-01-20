الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج تطوير الخريجين لعام 2026, برنامج مهني متكامل يضع الخريجين في قلب التجربة، ويمنحهم رحلة ممتدة لعام كامل، تتحول فيها المعرفة إلى ممارسة، والطموح إلى أثرٍ يُقاس على النحو التالي:

مزايا البرنامج:

– راتب شهري

– إجازات سنوية

– بدل سكن و بدل

– اكتساب خبرة عملية متميزة

– برامج للتطوير الشخصي والمهني

– انتداب عملي في شركات عالمية

– تأمين طبي للمتدرب ووالديه

– فرص قيمة لتكوين شبكة علاقات مهنية قوية

– التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة المخاطر

– إدارة الاستثمار

– المالية

– الهندسة

– الاقتصاد المالي

– القانون

– المحاسبة

الشروط العامة:

– البرنامج مخصص فقط للمواطنين السعوديين.

– الخريجون الجدد الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

– سنة التخرج 2023 أو ما بعدها.

– مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

– المعدل التراكمي: 20%

– نتيجة تقييم اللغة الإنجليزية: 15%

– نتيجة التقييم: 15%

– أداء المقابلة: 50%

– المعدل التراكمي:

2.75 من 4.

3.75 من 5.

– شهادة معادلة مطلوبة للشهادات الحاصل عليها من جامعات غير سعودية.

– خبرة عمل لا تتجاوز سنة واحدة (1).

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1447/8/1هـ (الموافق 2026/1/20م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا