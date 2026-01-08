Icon

الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا Icon دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم Icon تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين Icon المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي Icon شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة Icon الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية Icon الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج Icon فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي Icon حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصويت 52 بالموافمقابل 48

الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقر مجلس الشيوخ قراراً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري إضافي ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بتصويت 52 مقابل 48.

وبعد حصول الإجراء على أغلبية بسيطة في تصويت يوم الخميس، سينتقل إلى مجلس النواب.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية

ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد

تصويت مجلس الشيوخ

لم يكن الإجراء، المعروف باسم قرار “صلاحيات الحرب”، يحتاج إلا إلى أغلبية بسيطة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث سيتطلب من ترامب الحصول على موافقة الكونجرس قبل استخدام الجيش مرة أخرى في فنزويلا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من سماح ترامب بشن غارة أسفرت عن القبض على زعيم البلاد، نيكولاس مادورو.

قرار مجلس النواب

ويكاد يكون من المستحيل أن يصبح هذا القرار قانونًا، إذ يتطلب إقراره في مجلس النواب توقيع ترامب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا.

ويمنح الدستور الكونجرس سلطة إعلان الحرب. وقد زعم ترامب وحلفاؤه في الكونغرس أنه لم يكن بحاجة لاستشارة الكونغرس بشأن الضربة التي أسفرت عن القبض على مادورو، والتي وصفوها بأنها عملية إنفاذ قانون.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
العالم

ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد...

العالم
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
العالم

انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين

العالم
ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية
العالم

ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ...

العالم
فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في...

السعودية اليوم
ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية
العالم

ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة...

العالم
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
العالم

واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا...

العالم
ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا
العالم

ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما...

العالم