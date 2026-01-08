الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية
أقر مجلس الشيوخ قراراً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري إضافي ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بتصويت 52 مقابل 48.
وبعد حصول الإجراء على أغلبية بسيطة في تصويت يوم الخميس، سينتقل إلى مجلس النواب.
لم يكن الإجراء، المعروف باسم قرار “صلاحيات الحرب”، يحتاج إلا إلى أغلبية بسيطة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث سيتطلب من ترامب الحصول على موافقة الكونجرس قبل استخدام الجيش مرة أخرى في فنزويلا.
وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من سماح ترامب بشن غارة أسفرت عن القبض على زعيم البلاد، نيكولاس مادورو.
ويكاد يكون من المستحيل أن يصبح هذا القرار قانونًا، إذ يتطلب إقراره في مجلس النواب توقيع ترامب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا.
ويمنح الدستور الكونجرس سلطة إعلان الحرب. وقد زعم ترامب وحلفاؤه في الكونغرس أنه لم يكن بحاجة لاستشارة الكونغرس بشأن الضربة التي أسفرت عن القبض على مادورو، والتي وصفوها بأنها عملية إنفاذ قانون.