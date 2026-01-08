الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا

أقر مجلس الشيوخ قراراً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري إضافي ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بتصويت 52 مقابل 48.

وبعد حصول الإجراء على أغلبية بسيطة في تصويت يوم الخميس، سينتقل إلى مجلس النواب.

تصويت مجلس الشيوخ

لم يكن الإجراء، المعروف باسم قرار “صلاحيات الحرب”، يحتاج إلا إلى أغلبية بسيطة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث سيتطلب من ترامب الحصول على موافقة الكونجرس قبل استخدام الجيش مرة أخرى في فنزويلا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من سماح ترامب بشن غارة أسفرت عن القبض على زعيم البلاد، نيكولاس مادورو.

قرار مجلس النواب

ويكاد يكون من المستحيل أن يصبح هذا القرار قانونًا، إذ يتطلب إقراره في مجلس النواب توقيع ترامب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب في فنزويلا.

ويمنح الدستور الكونجرس سلطة إعلان الحرب. وقد زعم ترامب وحلفاؤه في الكونغرس أنه لم يكن بحاجة لاستشارة الكونغرس بشأن الضربة التي أسفرت عن القبض على مادورو، والتي وصفوها بأنها عملية إنفاذ قانون.