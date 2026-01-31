الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة تجنبًا للإغلاق الحكومي، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس النواب.
وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسة من الحكومة حتى 30 سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي مدة أسبوعين فقط حتى 13 فبراير.
وصوت لصالح القرار (71) سيناتورًا، بينما عارضه (29)، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب (60) صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.