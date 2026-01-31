الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة تجنبًا للإغلاق الحكومي، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس النواب.

وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسة من الحكومة حتى 30 سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي مدة أسبوعين فقط حتى 13 فبراير.

وصوت لصالح القرار (71) سيناتورًا، بينما عارضه (29)، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب (60) صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.