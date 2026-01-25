الصندوق العقاري: إيداع مليار و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع مليارٍ وواحد وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر يناير 2026م.

وأوضح الصندوق، أن إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك سعيًا لدعم المستفيدين، وتحسين قدرتهم على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكَّدَ الصندوق العقاري استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن وفقًا للخيارات والتوصيات التمويلية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه عام 1974م دعم أكثر من 1.8 مليون مستفيد، ولا يزال يواصل أداء دوره الريادي في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب، من خلال تقديم حلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة.