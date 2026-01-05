الصين تطلب من أمريكا الإفراج عن مادورو فورًا

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية الهجوم الأميركي على كاراكاس، السبت الماضي، واختطاف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن بكين تشعر “بقلق بالغ” إزاء اعتقال مادورو وتتابع عن كثب الوضع الأمني في فنزويلا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف “لين” أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية، مشددة على أهمية احترام سيادة البلاد واستقرارها السياسي.
ووصل مادورو إلى نيويورك، أول أمس السبت، وهو محتجز لدى الجيش الأمريكي، ومن المتوقع أن يمثل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك في المنطقة الجنوبية من نيويورك الأسبوع المقبل، ربما في وقت مبكر من يوم الاثنين.