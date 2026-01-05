الصين تطلب من أمريكا الإفراج عن مادورو فورًا

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية الهجوم الأميركي على كاراكاس، السبت الماضي، واختطاف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك الأمريكية.

بكين تعرب عن قلقها

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن بكين تشعر “بقلق بالغ” إزاء اعتقال مادورو وتتابع عن كثب الوضع الأمني في فنزويلا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف “لين” أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية، مشددة على أهمية احترام سيادة البلاد واستقرارها السياسي.

ووصل مادورو إلى نيويورك، أول أمس السبت، وهو محتجز لدى الجيش الأمريكي، ومن المتوقع أن يمثل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك في المنطقة الجنوبية من نيويورك الأسبوع المقبل، ربما في وقت مبكر من يوم الاثنين.