الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس

تسبب الطقس الشتوي في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل في العاصمة الفرنسية باريس، مما أدى إلى تكدس مروري، بحسب خدمة المرور “سيتادين”.

وتجاوز طول الازدحام ألف كيلومتر في وقت متأخر من بعد الظهر أمس، أي نحو أربع مرات المتوسط المعتاد في هذا التوقيت، وتحسنت حالة المرور تدريجيًا خلال المساء.

وتعرض السائقون في باريس وما حولها لقيود سرعة مشددة، حيث عادة ما يكون الشتاء معتدلًا ومعظم السيارات لا تحتوي على إطارات شتوية، وحددت قيادة شرطة باريس لقائدي المركبات بأن تكون السرعة 80 كيلومترًا في الساعة.

وأثرت الثلوج والطرق الجليدية على حركة المرور في شمال غرب فرنسا، بما في ذلك نورماندي وبريتاني.

وتأثر النقل العام في العاصمة أيضًا، حيث علّقت شركة النقل في باريس خدمات الحافلات مؤقتًا، فيما شهدت خدمات القطارات الإقليمية اضطرابات.

وأدى الطقس إلى خفض عدد الرحلات في مطاري باريس شارل ديجول وأورلي بنسبة 15% حتى المساء، بحسب ما ذكره وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت، مشيرًا إلى ضرورة تجهيز المدارج وإزالة الجليد عن الطائرات.