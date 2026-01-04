العثور على جثة مسنة تركية متجمدة في حديقة منزلها

عُثر على مسنة تركية تدعى، زهراء بولوم البالغة من العمر 80 عاماً، والتي كانت تقطن بمفردها في منزل متهالك يشبه الأكواخ في مدينة كارابوك التركية، جثة هامدة وسط الثلوج في الحديقة الخلفية لمنزلها بعد أن قضت تجمدًا من البرد القارس.

واكتشف المارّة جثمان المسنة وهي ملقاة بين الثلوج، مما دفعهم لإبلاغ السلطات فورًا.

وعلى إثر ذلك، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع، ليتبين بعد الفحص الأولي أن المسنة فارقت الحياة نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمها جراء الصقيع.

وقامت فرق البحث الجنائي ومعاينة مكان الحادث بإجراء تمشيط دقيق للمنطقة المحيطة بالمنزل المتواضع، فيما تم نقل جثمان زهراء بولوم إلى معهد الطب العدلي (ATK) لإجراء التشريح الطبي وتحديد السبب الدقيق والنهائي للوفاة، والتأكد مما إذا كانت هناك أسباب أخرى أدت لسقوطها في الحديقة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء من جديد على معاناة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في ظروف معيشية صعبة، خاصة مع اشتداد موجات البرد وتساقط الثلوج في الولايات التركية.

كما أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة، الروابط الأسرية، إذا علّق مغردون أتراك على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاجتماعية تجنباً لتكرار حوادث مماثلة لوفاة السيدة بمفردها.

ولا تزال السلطات الأمنية تواصل تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بلحظات المسنة الأخيرة.