العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا

استعادت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم حطام طائرة مفقودة يعتقد أنها تحطمت في اليوم السابق وعلى متنها 11 شخصًا أثناء اقترابها من منطقة جبلية في جزيرة سولاويزي خلال طقس غائم.
وكانت الطائرة ذات الدفع التوربيني من طراز “إيه تي أر 500-42” في طريقها من يوجياكارتا في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا إلى ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية، عندما اختفت من على شاشات الرادار يوم السبت بعد وقت قصير من تلقيها تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بتصحيح مسار اقترابها.
وجرى تتبع الطائرة، التي تشغلها شركة “إندونيسيا إير ترانسبورت”، لآخر مرة في الساعة 17:01 ظهرًا في منطقة ليانج ليانج في ماروس، وهي منطقة جبلية بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية والمصايد كانوا يشاركون في مهمة مراقبة بحرية جوية.
وتعتمد إندونيسيا بشكل كبير على النقل الجوي والعبارات لربط جزرها التي يزيد عددها عن 17 ألف جزيرة.