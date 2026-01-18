Icon

العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا Icon وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية Icon زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان Icon قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا Icon تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود Icon طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

استعادت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم حطام طائرة مفقودة يعتقد أنها تحطمت في اليوم السابق وعلى متنها 11 شخصًا أثناء اقترابها من منطقة جبلية في جزيرة سولاويزي خلال طقس غائم.
وكانت الطائرة ذات الدفع التوربيني من طراز “إيه تي أر 500-42” في طريقها من يوجياكارتا في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا إلى ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية، عندما اختفت من على شاشات الرادار يوم السبت بعد وقت قصير من تلقيها تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بتصحيح مسار اقترابها.
وجرى تتبع الطائرة، التي تشغلها شركة “إندونيسيا إير ترانسبورت”، لآخر مرة في الساعة 17:01 ظهرًا في منطقة ليانج ليانج في ماروس، وهي منطقة جبلية بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية والمصايد كانوا يشاركون في مهمة مراقبة بحرية جوية.
وتعتمد إندونيسيا بشكل كبير على النقل الجوي والعبارات لربط جزرها التي يزيد عددها عن 17 ألف جزيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد