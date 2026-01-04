Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

العرائش.. محطة عباسية على “درب زبيدة” تحكي تاريخ الماء والحج

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
العرائش.. محطة عباسية على “درب زبيدة” تحكي تاريخ الماء والحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُعدّ بركة العرائش إحدى أبرز المحطات التاريخية على طريق الحج الكوفي المعروف بـ”درب زبيدة”، وهو الطريق الذي ازدهر خلال العصر العباسي وشكّل شريانًا حيويًا لخدمة قوافل الحجيج، وتقع البركة على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب قرية لينة التاريخية، ضمن نطاق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

ويُعرف موقع العرائش محليًا باسم “التناهي”، وهو موقع تاريخي وأثري ذو أهمية بالغة، يقع بالقرب من منطقتي خضراء والبدع، ويتميّز بكونه بركًا مائية أُنشِئت في مجاري سيول قديمة في العصر العباسي على درب زبيدة، وجاءت تسمية “التناهي” لكون السيول تنتهي عند هذا الموضع، إذ يعترضها عرق رملي يُعرف بـ”اللبيّد”، فتحتبس المياه بين الكثبان الرملية مُشكّلة بحيرات طبيعية أسهمت في استدامة الحياة وخدمة العابرين.

قد يهمّك أيضاً
البدع يحتضن أكبر بئر عظيمة على درب زبيدة مطوية بالحجارة

البدع يحتضن أكبر بئر عظيمة على درب زبيدة مطوية بالحجارة

“درب زبيدة” تاريخ طويل من العطاء لضيوف الرحمن

“درب زبيدة” تاريخ طويل من العطاء لضيوف الرحمن

ويمثّل موقع العرائش جزءًا لا يتجزأ من منظومة “درب زبيدة”، ويُطلق الاسم على ثلاثة مواقع متفرقة هي: العرائش الشمالي، (بركة التناهي) وتحتوي على عشر وحدات لأغراض مختلفة منتشرة بشكل مستقيم من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول يصل 450م وعرض 250م، ومبنى يتكون من صفين شمال غرب البركة، ومبنى آخر له صف من الغرف، وباقي الوحدات عبارة عن مجمعين لأفران الحجر الجيري شمال البركة، وثلاثة مجمعات شرق وجنوب شرق البركة.
والعرائش الأوسط، (التنانير) يحتوي على تسع وحدات معمارية تنتشر على طول 400م شمال جنوب، وعرض 250م شرق غرب، وهي عبارة عن بركة دائرة تتصل بحوض، وبركة مربعة، ومبنى متهدم شمال البركة الدائرية، وبئرين وثلاثة أفران لعمل الجبس من الحجر الجيري، والعرائش الجنوبي، في دلالة واضحة على تطور البنية المائية والهندسية التي اعتمد عليها الحجاج والمسافرون في تلك الحقبة.
وتبرز بركة العرائش اليوم شاهدة حية على عبقرية التخطيط المائي في العصور الإسلامية، وأهمية “درب زبيدة” بوصفه أحد أعظم مشاريع البنية التحتية في التاريخ الإسلامي، ما يعزّز من قيمة الموقع التراثية ويدعم الجهود الرامية إلى توثيقه وحمايته كمعلم تاريخي وإنساني بارز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد