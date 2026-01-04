العناية بالحرمين تطلق إطار التطوع الإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, إطلاق إطار التطوع الإسعافي للجمعيات الوطنية، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة الإسعافية داخل الحرمين الشريفين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الإطار لتنظيم العمل التطوعي الإسعافي ضمن منظومة متكاملة تضمن توحيد الإجراءات وتكامل الجهود بين الجهات التطوعية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن الإطار يحدد الشروط العامة لمشاركة الجمعيات التطوعية، التي تشمل أن تكون الجهة التطوعية معتمدة رسميًا ومسجلة لدى الجهات المختصة، وأن يضم الفريق ممارسين صحيين مرخصين أو حاصلين على شهادات تخصصية معتمدة، مثل سفير الحياة (BLS)، إلى جانب الالتزام الكامل بتعليمات هيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين.

وبينت هيئة العناية بالحرمين أن الجمعيات الإسعافية المشاركة تتحمل مسؤولية توفير القوى العاملة والتجهيزات الطبية والإسعافية، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بما يضمن جاهزية الفرق الميدانية وفاعلية الاستجابة في مختلف الظروف.

ودعت الهيئة الجمعيات التطوعية الراغبة في المشاركة إلى التقدم بطلب رسمي يتضمن بيانات الفريق، والتخصصات، ومجالات العمل، وأسماء الأعضاء، عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected].

وأكدت أن هذا الإطار يعكس حرصها المستمر على تطوير منظومة الخدمات داخل الحرمين الشريفين، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات السلامة والعناية.