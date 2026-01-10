العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا

اجتاحت رياح عاتية وعواصف شمال أوروبا، مما سببت فوضى في قطاع النقل، وأدت لإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في أجواء متجمدة، وإلغاء مباراتين في البطولة الألمانية لكرة القدم.

وألغيت نحو 50 رحلة جوية في مطار هيثرو بلندن، مما أثر على آلاف المسافرين، مع تعطل حركة السفر الجوي في أنحاء أوروبا من جمهورية التشيك إلى موسكو حيث تم إلغاء أكثر من 300 رحلة في أربعة مطارات تخدم العاصمة الروسية.

وحث خبراء الأرصاد الجوية من بريطانيا وألمانيا السكان على المكوث في منازلهم وأصدروا تحذيرات جوية، منها إنذار أحمر نادر للتحذير من الرياح في جزر سيلي البريطانية، وفي كورنوال في جنوب غربي إنجلترا حيث تم إلغاء جميع رحلات القطار الجمعة.

وظل نحو 50 ألف منزل في بريطانيا دون كهرباء حتى بعد ظهر الجمعة، بحسب مزود الطاقة “ناشونال غريد”، بعد أن جلبت العاصفة “غوريتي” رياحًا قوية وثلوجًا كثيفة غطت أجزاءً من البلاد ليلًا.

ولا تزال أكثر من 250 مدرسة مغلقة في أنحاء أسكتلندا.

وفي فرنسا، انقطعت الكهرباء عن قرابة 320 ألف منزل، معظمها في منطقة النورماندي في شمال البلاد، حسبما ذكرت شركة “إينيديس” لتزويد الطاقة.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 213 كيلومترًا في الساعة في منطقة المانش في شمال غربي فرنسا.

واجتاحت رياح عاتية تصل سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة إنجلترا وويلز، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من “أمواج هائلة” تتسبب في “ظروف خطيرة في المناطق الساحلية”، وأصدرت تحذيرًا برتقاليًا من تساقط الثلوج في ويلز ووسط إنجلترا وأجزاء من شمالها، متوقعة تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترًا في بعض المناطق.