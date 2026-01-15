Icon

العُلا تحتضن روائع الأوركسترا السعودية على مسرح قاعة مرايا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ مساءً
العُلا تحتضن روائع الأوركسترا السعودية على مسرح قاعة مرايا
المواطن - فريق التحرير

تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، تنظم هيئة الموسيقى حفل “روائع الأوركسترا السعودية “، في محافظة العُلا، في 22 و23 يناير الجاري.

ويأتي تنظيم هيئة الموسيقى لحفل “روائع الأوركسترا السعودية العُلا”، استمرارًا لرحلة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في حمل الإرث الموسيقي للمملكة إلى أبرز المسارح المحلية والعالمية، وتمثل العُلا محطة مهمة، وتشكل وجهة مهمة في خريطة السياحة الثقافية الدولية، وتحتضن العلا الحفلات التي ستُقام على مدى يومين متتاليين يومي 22 و 23 يناير، داخل التحفة المعمارية العالمية قاعة مرايا.

ويُجسد تنظيم روائع الأوركسترا السعودية في العُلا استمرار الرحلة الإبداعية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في عدد من العواصم والمدن العالمية، حيث حملت الألحان السعودية إلى أعرق المسارح الدولية، وسط إشادات واسعة وتفاعل جماهيري لافت، لتلتقي اليوم بجمهورها في واحدة من أهم مناطق المملكة ثقافيًا.

وتعد محافظة العلُا إحدى أبرز الوجهات الثقافية والسياحية عالميًا، بما تحمله من تاريخ ضارب في عمق الحضارة الإنسانية، وإرث ثقافي ممتد لقرون طويلة، جعل منها مقصدًا للسائح الدولي، وملتقى حضاريًا يعكس ثراء الهوية الثقافية للمملكة، ويجسد مكانتها المتقدمة على خارطة السياحة الثقافية العالمية.

ويشكل اختيار قاعة مرايا لاستضافة هذه التجربة الموسيقية حدثًا مميزًا حيث تمثل القاعة نموذجًا فريدًا في العمارة المعاصرة، ومسرحًا يعكس التلاقي بين الفن والطبيعة، ويمنح العروض الموسيقية بعدًا بصريًا استثنائيًا.

وتسعى هيئة الموسيقى من خلال هذه المحطة إلى تعزيز حضور الموسيقى السعودية، وإبراز التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به المملكة، إلى جانب منح الجمهور المحلي والدولي المتواجد في العُلا فرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية تُجسد الهوية السعودية، وتُسهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني.

