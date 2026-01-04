العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة

تشهد العُلا خلال فصل الشتاء حراكًا سياحيًا وترفيهيًا متناميًا، عبر باقة واسعة من الفعاليات والتجارب المتنوّعة التي تستقطب الزوّار من داخل المملكة وخارجها، وتقدّم لهم تجارب ثرية تجمع بين التراث، والطبيعة، والترفيه في أجواء شتوية معتدلة.

تنوّع البرامج المقدّمة

وتتزامن هذه الفعاليات مع الموسم الشتوي، حيث تتنوّع البرامج المقدّمة بين تجارب ثقافية وتراثية تستحضر الموروث المحلي، وأنشطة ترفيهية مفتوحة تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب عروض فنية وموسيقية حيّة تُقام في مواقع تاريخية وطبيعية، ما يمنح الزائر فرصة التفاعل مع المكان بروح معاصرة تحافظ في الوقت ذاته على أصالته.

وتبرز التجارب التراثية بوصفها أحد أبرز عناصر الموسم، من خلال فعاليات تسرد حكايات الأهالي، وتُبرز أنماط الحياة التقليدية، وأساليب التكيّف مع البيئة، إضافة إلى أسواق موسمية تحتفي بالحِرَف اليدوية والمأكولات المحلية، في مشهد يعكس عمق الهوية الثقافية للعُلا.

تجارب الهواء الطلق

وتستقطب الطبيعة الشتوية الزوّار عبر تجارب الهواء الطلق، مثل الجولات الاستكشافية، والأنشطة الليلية، ومناطق الجلوس المفتوحة، التي تتيح الاستمتاع بالمشهد الطبيعي والسماء الصافية، وتعزّز من حضور العُلا وجهة مميّزة لعشّاق الطبيعة والهدوء.

وتسهم هذه الفعاليات والتجارب في ترسيخ مكانة العُلا بوصفها وجهةً شتويةً نابضة بالحياة، تجمع بين التنوّع والثراء الثقافي، وتوفّر للزوّار تجربة متكاملة تمتد من استكشاف التاريخ إلى معايشة الترفيه المعاصر، ضمن إطار يحافظ على خصوصية المكان ويعكس مكانته السياحية المتنامية.