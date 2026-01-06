Icon

الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من استهلاك عدد من منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله للعلامات التجارية نان “NAN”، ألفامينو “ALFAMINO”، إس-26 جولد “S-26 GOLD”، وإس-26 ألتيما “S-26 ULTIMA”، وذلك بناءً على إبلاغ طوعي من الشركة يفيد بقيامها بسحب عدد من منتجاتها لاحتمالية تلوثها بسم “سيريوليد” (Cereulide) الذي تفرزه بكتيريا “باسيلس سيريوس” (Bacillus cereus)، التي قد تشكل خطرًا على صحة الرضع.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سحب طوعي احترازي، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، حيث قد يؤدي التعرض لهذه السموم إلى ظهور أعراض صحية تشمل الغثيان، والقيء المتكرر، وآلام البطن، مؤكدةً أنه لم تُسجَّل حتى تاريخه أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات.

وأوصت الهيئة، المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مباشر.

ونشرت الهيئة أن جدولًا تفصيليًا يوضح المنتجات وأرقام التشغيلات المشمولة بالسحب متاح ضمن بيانها الرسمي، مؤكدةً استمرارها في متابعة سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة، كما دعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بالغذاء عبر مركز الاتصال الموحّد (19999).

