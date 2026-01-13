الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على ضيفه الرياض بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب ميدان تمول الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وافتتح التسجيل للفتح اللاعب ويسلي ديلغادو عند الدقيقة (11)، قبل أن يعود ويعزز النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة (50)، فيما أضاف مراد باتنا الهدف الثالث عند الدقيقة (62).
وسجل فريق الرياض هدفه الوحيد عن طريق لاعبه توزي في الدقيقة (81).
وبهذا الانتصار، رفع الفتح رصيده إلى (20) نقطة ليحتل المركز العاشر في سلم الترتيب، في حين بقي رصيد الرياض عند (9) نقاط في المركز الخامس عشر.