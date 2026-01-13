الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على ضيفه الرياض بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب ميدان تمول الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وافتتح التسجيل للفتح اللاعب ويسلي ديلغادو عند الدقيقة (11)، قبل أن يعود ويعزز النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة (50)، فيما أضاف مراد باتنا الهدف الثالث عند الدقيقة (62).

وسجل فريق الرياض هدفه الوحيد عن طريق لاعبه توزي في الدقيقة (81).

وبهذا الانتصار، رفع الفتح رصيده إلى (20) نقطة ليحتل المركز العاشر في سلم الترتيب، في حين بقي رصيد الرياض عند (9) نقاط في المركز الخامس عشر.