الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن

فاز فريق الفتح على نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
أحرز الفتح الهدف الأول عند الدقيقة 11 عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة، وأضاف فهد الزبيدي الهدف الثاني عند الدقيقة (5+90).
وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده للنقطة 14 محتلًا المركز العاشر، وبقي الشباب عند 8 نقاط في المركز 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي.