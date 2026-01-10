الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه نيوم بهدفٍ دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب نايف مسعود، ليصل رصيد الفتح إلى (17) نقطة، فيما تجمّد رصيد نيوم عند (20) نقطة.