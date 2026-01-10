الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب “المنافذ الجمركية” تسجل 862 حالة ضبط خلال أسبوع نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني القبض على 17 إثيوبيًا لتهريبهم 306 كجم من القات في جازان هل تؤثر مضادات الاكتئاب للأمهات على ذكاء الطفل؟
حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه نيوم بهدفٍ دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب نايف مسعود، ليصل رصيد الفتح إلى (17) نقطة، فيما تجمّد رصيد نيوم عند (20) نقطة.