الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض

التقى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، الفتى سيف، بعد أن حقق له حلمه بزيارة العاصمة الرياض.
وفي وقت سابق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث فيه سيف عن الرياض بشغف ويتمنى زيارتها، لتتحول الأمنية إلى واقع بدعم وتفاعل كبيرين.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس صورة مع سيف وخاله، بعد أن لبّى له رغبته، وعلق على الصورة بالقول: مع ولدي سيف وخاله وأهلاً وسهلاً فيهم بالرياض.
